Агент Вендела: «Перехода во «Фламенго» не будет. У нас по-прежнему есть варианты в Европе»

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента.

«Перехода во «Фламенго» не будет. У нас по-прежнему есть варианты в Европе, но Вендел покинет «Зенит» только в том случае, если клуб устроит предложение. Ясность будет очень скоро, давайте подождем», — заявил Рибейро Metaratings.

Ранее агент Вендела объяснил, почему трансфер полузащитника «Зенита» во «Фламенго» может не состояться.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» опубликовал бумагу с официальным предложением «Фламенго» за трансфер Вендела. Бразильский клуб 27-го июля предложил 15 миллионов, а 31-го числа увеличил сумму до 16 миллионов с бонусом в 20 процентов при последующей продаже.

Трансферное окно в Бразилии закроется сегодня, 2 августа.