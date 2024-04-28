Тюкавин: «Какие шансы у «Динамо» на чемпионство? Большие!»

Сегодня, 22:08
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своем эмоциональном состоянии после матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».
Встреча проходила в воскресенье на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. Тюкавин забил единственный гол в этой игре.
— Вы провели отличный матч. Как бы охарактеризовали его?
— Очень сильно устал. Хороший матч. Вытерпели первый тайм. «Зенит» владел преимуществом. Главное, что мы не пропустили и смогли забить во втором тайме.
— Можете сказать, что «Зенит» — ваш клиент? Вы забиваете ему почти в каждом матче.
— Не знаю. В прошлом году не забивал, сейчас забил. Почему сразу клиент?
— Объясните, как происходил эпизод с голом.
— Не хотел бить первым касанием. Мяч удачно перелетел, я его просто проткнул.
— В моменте, когда забили, были сомнения, что может быть офсайд?
— Конечно, все возможно. Ждал до последнего. Спасибо, что судьи разобрались.
— Судья — профессионал?
— Да.
— Что можете сказать по интриге в чемпионате?
— Отлично!
— Какие шансы у «Динамо»?
— Большие!
После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 47 очков. У «Зенита» пока первое место и 50 баллов.