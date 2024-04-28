Тюкавин: «Какие шансы у «Динамо» на чемпионство? Большие!»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своем эмоциональном состоянии после матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

Встреча проходила в воскресенье на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. Тюкавин забил единственный гол в этой игре.

— Вы провели отличный матч. Как бы охарактеризовали его?

— Очень сильно устал. Хороший матч. Вытерпели первый тайм. «Зенит» владел преимуществом. Главное, что мы не пропустили и смогли забить во втором тайме.

— Можете сказать, что «Зенит» — ваш клиент? Вы забиваете ему почти в каждом матче.

— Не знаю. В прошлом году не забивал, сейчас забил. Почему сразу клиент?

— Объясните, как происходил эпизод с голом.

— Не хотел бить первым касанием. Мяч удачно перелетел, я его просто проткнул.

— В моменте, когда забили, были сомнения, что может быть офсайд?

— Конечно, все возможно. Ждал до последнего. Спасибо, что судьи разобрались.

— Судья — профессионал?

— Да.

— Что можете сказать по интриге в чемпионате?

— Отлично!

— Какие шансы у «Динамо»?

— Большие!

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 47 очков. У «Зенита» пока первое место и 50 баллов.