Сегодня, 11:39
Пресс-служба РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока марта.
За звание будут бороться:
Вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби, который забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу в 3 матчах.
Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков. В 3 играх чемпионата России он забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин с 1 голом и 2 голевыми пасами в 3 встречах.
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин, который забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи в 3 матчах.
Вингер Мартин Крамарич из «Сочи». На счету словенца 1 гол и 2 результативные передачи в 3 играх.