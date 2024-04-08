Тюкавин, Мохебби и Глушенков — претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в марте

Пресс-служба РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока марта.

За звание будут бороться:

Вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби, который забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу в 3 матчах.

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков. В 3 играх чемпионата России он забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин с 1 голом и 2 голевыми пасами в 3 встречах.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин, который забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи в 3 матчах.

Вингер Мартин Крамарич из «Сочи». На счету словенца 1 гол и 2 результативные передачи в 3 играх.