Тюкавин назвал чемпионат, в котором хочет продолжить карьеру

Сегодня, 17:41
Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что хотел бы играть в чемпионате Испании.
«В какую лигу из топ-5 я бы пошел? Сложно сказать, но, наверное, Испания», — сказал Тюкавин Sport24.
Ранее в пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ», что после матча 7-го тура против «Ростова» (2:1) у Тюкавина было повреждение сухожильной части мышцы правого бедра.
5 сентября старший врач сборной России Владимир Хайтин заявил, что Тюкавин покинул расположение сборной России по медицинским причинам.
В этом сезоне РПЛ 21-летний футболист провел 8 матчей, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -