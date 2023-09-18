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Сегодня, 17:41

Тюкавин назвал чемпионат, в котором хочет продолжить карьеру

Виктория Кравченко
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что хотел бы играть в чемпионате Испании.

«В какую лигу из топ-5 я бы пошел? Сложно сказать, но, наверное, Испания», — сказал Тюкавин Sport24.

Ранее в пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ», что после матча 7-го тура против «Ростова» (2:1) у Тюкавина было повреждение сухожильной части мышцы правого бедра.

5 сентября старший врач сборной России Владимир Хайтин заявил, что Тюкавин покинул расположение сборной России по медицинским причинам.

В этом сезоне РПЛ 21-летний футболист провел 8 матчей, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

Источник: https://sport24.ru/football/news-579174-tyukavin-nazval-chempionat-v-kotorom-predpochelby-prodolzhit-karyeru
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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