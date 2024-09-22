Тюкавин обошел Семшова в списке лучших бомбардиров «Динамо» в чемпионатах России

После дубля в ворота «Спартака» (2:2) в 9-м туре РПЛ форвард «Динамо» Константин Тюкавин обогнал Игоря Семшова в списке лучших бомбардиров бело-голубых в чемпионатах России.

Теперь 22-летний форвард делит пятую строчку с Дмитрием Черышевым, незначительно (на четыре гола) отставая от Игоря Симутенкова и Александра Кокорина.

Лучшие бомбардиры «Динамо» в чемпионатах России