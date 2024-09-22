Тюкавин обошел Семшова в списке лучших бомбардиров «Динамо» в чемпионатах России

22 сентября, 23:06
После дубля в ворота «Спартака» (2:2) в 9-м туре РПЛ форвард «Динамо» Константин Тюкавин обогнал Игоря Семшова в списке лучших бомбардиров бело-голубых в чемпионатах России.
Теперь 22-летний форвард делит пятую строчку с Дмитрием Черышевым, незначительно (на четыре гола) отставая от Игоря Симутенкова и Александра Кокорина.
Лучшие бомбардиры «Динамо» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Годы в команде
|
Матчи
|
Матчи с голами
|
Голы
|
Олег Терехин
|
Россия
|
1995-1999
|
146
|
54
|
67
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
42
|
50
|
Игорь Симутенков
|
Россия
|
1992-1994
|
85
|
32
|
41
|
Александр Кокорин
|
Россия
|
2008-2015
|
171
|
37
|
41
|
Дмитрий Черышев
|
Россия
|
1993-1996
|
104
|
27
|
37
|
Константин Тюкавин
|
Россия
|
2020-н.в.
|
112
|
34
|
37
|
Игорь Семшов
|
Россия
|
2006-2008, 2010-2013
|
167
|
31
|
36
|
Андрей Кобелев
|
Россия
|
1992, 1995-1998, 2002
|
128
|
26
|
29
|
Дмитрий Булыкин
|
Россия
|
2001-2006
|
119
|
23
|
26
|
Максим Ромащенко
|
Белоруссия
|
1997-2000, 2004-2006
|
124
|
17
|
24