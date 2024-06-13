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Сегодня, 00:30

Тюкавин о Личке: «Если запорол момент — сразу слышу с бровки «Тюка, курва!». Но не обижаюсь»

Александр Кружков
Обозреватель
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что изменилось в команде с приходом Марцела Лички. Чех возглавил бело-голубых в июне 2023 года.

— Личка — третий тренер-иностранец в вашей карьере. Чем отличается от двух предыдущих?

— Если со Шварцем и Йокановичем общение шло через переводчика, то Марцел прекрасно говорит по-русски. Это здорово упрощает жизнь. Плюс знает испанский, так что и с нашими латиноамериканскими легионерами языкового барьера нет. Другой важный момент — акцент на атаку. Там нет жестких рамок, Личка позволяет импровизировать. Дошли до чужих ворот — и дальше делайте, что хотите.

— Какой он вне поля?

— Открытый, доброжелательный. В Новогорске с каждым сотрудником базы обязательно поздоровается, перекинется парой слов. Мы с Марцелом и в хоккей на приставке играем...

— У кого-то из игроков ЦСКА Леонид Слуцкий ассоциировался с фразой: «Сопли не жуем!» А Личка у вас — с какой?

— Ха! «Тюка, курва!» Сразу слышу это с бровки, если момент запорол или рывок не сделал. «Курва» — любимое ругательство Марцела. Но я не обижаюсь.

Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.
В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.

Константин Тюкавин и&nbsp;Александр Овечкин. Константин Тюкавин: «Когда обыграли «Балтику», Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Мы давно ждем чемпионства...»
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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