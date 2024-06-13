Тюкавин о том, почему «Динамо» не стало чемпионом: «Отвернулась удача»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, почему его команда не смогла стать чемпионом России в сезоне-2023/24.

Перед заключительным, 30-м туром РПЛ бело-голубые лидировали в турнирной таблице. Для завоевания золотых медалей команде нужно было на выезде победить «Краснодар» или сыграть с ним вничью. Москвичи уступили со счетом 0:1.

— Третью неделю динамовские болельщики ломают голову — чего же не хватило команде, чтобы стать чемпионом. Ваше мнение?

— Отвернулась удача. Она была с нами в играх с «Сочи» и «Балтикой», когда забивали победные голы на последних секундах. А в Краснодаре...

— Что?

— Конечно, мы не сыграли так, как в предыдущих матчах. Полтора тайма не могли выйти из обороны, завязать игру в центре поля. Разве что у Карраскаля был один момент. Но в концовке, когда соперник подустал и мы большими силами пошли вперед, едва не сравняли счет, дважды попали в штангу.

— Ваша первая мысль после финального свистка?

— Сразу бросил взгляд на скамейку «Краснодара». Там никто не радовался. Я понял, что «Зенит» опять чемпион.

— Личка сказал, что в раздевалке многие игроки плакали. Вы тоже?

— Да. Обидно второй раз останавливаться в шаге от мечты. В 2022-м упустили Кубок, сейчас — чемпионство. Надеюсь, с третьей попытки все-таки повезет и у «Динамо» наконец-то будет трофей.

Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.