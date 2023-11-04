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Сегодня, 14:10

Тюкавин объяснил, почему назвал Бителло русским Неймаром

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что бразильский полузащитник московского клуба Бителло похож на своего соотечественника Неймара из-за внешности и манеры игры.

«Он похож. Разве нет? Танцы, прическа, красивенький такой весь. Возможно, и игрой тоже. Он меня назвал русским Холандом? Перед матчем с «Уралом» у нас была теория, тренерский штаб делал нарезку игр Холанда. Чтобы показать мне. И мы всей командой смотрели нарезку, как Холанд открывается и забивает. Может, поэтому Бителло меня так назвал», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

Бразилец перешел в «Динамо» в сентябре этого года, подписав соглашение с бело-голубыми до 2028 года.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за «Динамо» 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://tass.ru/sport/19201863
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Константин Тюкавин
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