Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:42

Тюкавин: «Идея выступить в шоу Медведевой прикольная»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на идею выступить на ледовом шоу фигуристки Евгении Медведевой.

Медведева планирует провести свое шоу в честь юбилея 15 ноября на «ЦСКА-Арене». В нем примут участие прославленные фигуристы, а также известные артисты и певцы.

«Надо обсудить с Женей этот вопрос, а еще поговорить с клубом. Но идея выступить в шоу прикольная», — цитирует Тюкавина Sport24.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.

Источник: Sport24
Константин Тюкавин
Фигурное катание
Футбол
Евгения Медведева
0
Читайте также
Дрейк поставил против Месси на Кубке Америки 300 тысяч долларов
Биография Алсу: карьера и личная жизнь российской певицы
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Спортивный директор «Химок» об Артиге: «Игроки верят в его идеи»

Спортивный директор «Химок» рассказал о возможных изменениях в составе команды