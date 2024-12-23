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Сегодня, 07:57

Точилин: «Тюкавин в «Манчестер Сити»? Все возможно»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о возможном переходе форварда Константина Тюкавина в европейский чемпионат.

— Может ли «Тюкавин заиграть в «Манчестер Сити»? Чисто теоретически все возможно, — приводит слова Точилина «РБ Спорт». — А так вряд ли.

— Тюкавину не хватает мастерства?

— Не сказал бы так. Очень проблематично российским футболистам переходить в другие чемпионаты, особенно в Англию. Уровень игроков в «Манчестер Сити» на голову выше. Пусть Тюкавин дорастет до этого уровня, но пока рано говорить об этом.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 21 матч, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
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Александр Точилин
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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