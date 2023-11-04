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Сегодня, 12:40

Тюкавин о голах в ворота «Урала» и «Пари НН»: «А сколько моментов я не реализовал?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей результативности.

— Вы стали больше забивать. В чем ваш секрет?

— Я больше не забиваю, чем забиваю.

— Все же у вас два гола подряд.

— Да, а сколько моментов за эти две игры не реализовал?

— Как это исправить?

— Тренироваться и работать. Все придет, надеюсь.

— Происходит ротация в атаке, это как-то влияет на вашу игру?

— Да нет, все хорошо. Ротация есть, тренеру виднее.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами. В FONBET Кубке России на его счету 4 игры и 1 забитый мяч. Контракт нападающего с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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