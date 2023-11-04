Тюкавин о голах в ворота «Урала» и «Пари НН»: «А сколько моментов я не реализовал?»

Сегодня, 12:40
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей результативности.
— Вы стали больше забивать. В чем ваш секрет?
— Я больше не забиваю, чем забиваю.
— Все же у вас два гола подряд.
— Да, а сколько моментов за эти две игры не реализовал?
— Как это исправить?
— Тренироваться и работать. Все придет, надеюсь.
— Происходит ротация в атаке, это как-то влияет на вашу игру?
— Да нет, все хорошо. Ротация есть, тренеру виднее.
В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами. В FONBET Кубке России на его счету 4 игры и 1 забитый мяч. Контракт нападающего с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года.