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Сегодня, 14:32

Тюкавин оценил выступление «Динамо» по пятибалльной шкале

Камила Абдурахманова
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил игру команды в первой части сезона.

— Как оцените выступление команды в первой части сезона?

— Могло быть хуже, могло быть лучше. Конечно, если смотреть на некоторые матчи — с «Факелом» и «Ахматом», если бы победили, могли бы быть сейчас на самом верху. Но этого не произошло.

— Если по школьной шкале оценок, осень была на что?

— На три с плюсом, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Тюкавина 8 голов и 3 результативные передачи в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.

Бело-голубые ушли на зимнюю паузу в РПЛ на 4-й строке турнирной таблицы с 35 очками.

Источник: «РБ Спорт»
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Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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