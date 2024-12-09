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Тюкавин остался недоволен своей игрой в первой половине сезона РПЛ

Даниил Аршавский
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил уровень своей игры в первой половине сезона чемпионата России.

8 декабря 22-летний форвард отметился дублем в матче 18-го тура РПЛ с «Химками» (4:1).

«Не особо доволен собой в этой части сезона. Какие-то игры были удачные, но много неудачных. Сейчас отпуск, есть время все проанализировать, чтобы улучшить игру», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт»

В текущем сезоне на счету Тюкавина 8 голов и 3 результативные передачи в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.

Бело-голубые ушли на зимнюю паузу в РПЛ на 4-й строке турнирной таблицы с 35 очками.

Источник: «РБ Спорт»
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Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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