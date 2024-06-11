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Сегодня, 03:34

Тюкавин: «Если меня признали лучшим игроком РПЛ, наверное, так и есть»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как воспринимает то, что его признали лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24.

«Считаю ли я себя лучшим игроком РПЛ на данный момент? Если признали лучшим, наверное, все так и есть. Во мне это, конечно, ничего не меняет. Провел хороший сезон — сразу же признали лучшим игроком, нужно продолжать в том же духе и улучшать свои результаты в следующем сезоне.
Конечно, то, что мы не стали чемпионами, подпортило сезон, но, как я уже говорил — за последние шесть туров никто и не знал, что мы будем в Краснодаре бороться за чемпионство. А так, конечно, очень обидно в последнем матче упускать чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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