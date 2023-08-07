Тюкавин: «У меня действующий контракт, никуда из «Динамо» не бегу»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем будущем в московском клубе.

— Хочу играть в футбол — забивать и выигрывать трофеи, — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

— «Динамо» в этом плане не сдерживает вас — хороший клуб, со штабом, это видно, хороший контакт.

— Да, у меня действующий контракт, никуда из «Динамо» не бегу.

— Но мы же понимаем, в том числе и по словам Андрея Аршавина, что будет стремление уворовать вас в «Зенит»?

— Что я могу на это ответить? У меня есть контракт с «Динамо». Будут [стараться] уворовать? Пусть попробуют.

В матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2), который прошел 6 августа, Тюкавин оформил дубль. Нападающий выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. Соглашение 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до июня 2024 года.

По итогам трех туров чемпионата России «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.