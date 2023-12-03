Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:12

Тюкавин: «Переход в «Зенит»? Я думаю только о «Динамо»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, есть ли вероятность того, что он может перейти в «Зенит».

«Если продлил контракт с «Динамо», значит, думаю только об этом клубе и о том, как здесь завоевать трофей. Хочется выполнять цели только с «Динамо», — цитирует Тюкавина Sport24.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года. Всего футболист провел 112 матчей за основную команду бело-голубых, в которых отметился 31 голом и 21 результативными передачами.

«Динамо» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 16 туров. 4 декабря московская команда встретится с «Рубином».

Источник: https://sport24.ru/football/news-601458-tyukavin-perekhod-v-zenit-ya-dumayu-tolko-o-dinamo-i-khochu-vypolnyat-tseli-tolko-s-etim-klubom
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
2
Обсудить
Читайте также
«Налили, выпил — и готов. Дураком стал». Как на Олимпиаде-80 отравили великого советского штангиста Алексеева
Форвард «Тампы» Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
В Киеве вновь прошел митинг с требованием вернуть мобилизованных
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Карпин назвал «убийством футбола» проведение матча ЦСКА и «Ростова» в снегопад
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Тарханов считает, что матч ЦСКА с «Ростовом» следовало перенести из-за снегопада
Тикнизян — о Дзюбе: «Он всегда берет обязанность говорить мотивирующие речи»
Уткин — о матче с ЦСКА: «Чем в таких условиях поможет красный мяч? Линий не было видно»
Антон Миранчук — о переходе на систему «весна-осень»: «Повод есть»
Мостовой — об удалении Абаскаля: «Перепутал виды спорта? Он никогда не знал, что такое футбол»
Булыкин поделился мнением о причинах неудач «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В РФС объяснили, почему арбитр Шафеев не стал переносить матч ЦСКА — «Ростов»

Колосков — о матче ЦСКА — «Ростов»: «Стоит задуматься о переходе на «весна-осень»