Сегодня, 20:53
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
— Реально ли бороться с «Зенитом», и кого вы видите конкурентами в борьбе за чемпионство?
— Мы играем до последнего тура. Посмотрим, что будет в конце.
— Каким итоговым местом ты будешь доволен?
— Чем выше, тем лучше.
— Как вас поздравили с рождением ребенка?
— Нормально. Коридорчик пробежал.
— Поменялись вы в связи с этим?
— А как я могу поменяться?
— Какие-то советы давали одноклубники?
— Нет.
«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.