Тюкавин — о поражении «Зениту»: «Играем до последнего тура. Посмотрим, что будет дальше»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— Реально ли бороться с «Зенитом», и кого вы видите конкурентами в борьбе за чемпионство?

— Мы играем до последнего тура. Посмотрим, что будет в конце.

— Каким итоговым местом ты будешь доволен?

— Чем выше, тем лучше.

— Как вас поздравили с рождением ребенка?

— Нормально. Коридорчик пробежал.

— Поменялись вы в связи с этим?

— А как я могу поменяться?

— Какие-то советы давали одноклубники?

— Нет.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.