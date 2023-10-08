Тюкавин о словах агента про контракт с «Динамо»: «Вы его сами спрашиваете, не будет же он вас посылать»

Сегодня, 19:43
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о словах своего агента Алексея Сафонова про возможное продление контракта с клубом.
Ранее представитель игрока заявил «СЭ», что если Тюкавин не продлит соглашение с бело-голубыми, трагедии не будет.
«Вы же сами ему звоните, спрашиваете. Поэтому он отвечает. Не будет же он вас посылать (улыбается). Вы ему просто не звоните больше», — сказал Тюкавин.
Ранее в «Динамо» сообщили, что сделали предложение игроку.
Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В августе появилась информация о том, что к Тюкавину проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».