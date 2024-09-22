Тюкавин: «Был удивлен, что Спартак» в большинстве сел к своим воротам"

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подвел итоги матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— Хороший тяжелый матч. Плюс еще удаление у нас. Удаление Маухуба? Не я принимал решение. Судья удалил, значит, так принял решение.

— С чем связано, что вы вдесятером стали так давить?

— «Спартак» почему-то сел к своим воротам. Так получилось.

— Ты был удивлен этому?

— Честно, да. Я думал, они наоборот побегут. Странно.

— Вас так испугались?

— Вас, наверное (улыбается).

— В чем причина неудач при Личке против «Спартака»?

— Не знаю.

— Знаешь, как прервать шестилетнюю серию без побед на «Лукойл арене»?

— Не знаю, забить больше, чем «Спартак», и победить.

Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».