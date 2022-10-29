Тюкавин поздравил Гладышева с первым дублем в карьере

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поздравил форварда московского клуба Ярослава Гладышева с первым дублем в карьере в матче 15-го тура РПЛ с «Химками» (6:1).

— Что можешь сказать по своей игре в этом сезоне? Складывается впечатление, что вы вместе с Гладышевым более заряжены.

— Мы выходим на замену, нам надо доказывать, бороться за место в составе. Мы выходим и стараемся доказать все себе, тренеру и трибунам. Гладышев сделал дубль? Он молодец! Поздравляю его с первым дублем в карьере. Он почему-то не очень радовался. Не знаю, почему.

— Ты в этом году планируешь до конца бороться в «Динамо» за место в составе?

— Да, конечно.

— Как-то себе объяснял, почему стал играть меньше? Связано ли это со сменой тренера?

— Возможно и это. Я тоже не могу этого изменить.

19-летний россиянин отметился забитыми мячами в ворота «Химок» на 87-й и 89-й минуте.

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.