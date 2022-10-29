Тюкавин поздравил Гладышева с первым дублем в карьере

Сегодня, 17:34
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поздравил форварда московского клуба Ярослава Гладышева с первым дублем в карьере в матче 15-го тура РПЛ с «Химками» (6:1).
— Что можешь сказать по своей игре в этом сезоне? Складывается впечатление, что вы вместе с Гладышевым более заряжены.
— Мы выходим на замену, нам надо доказывать, бороться за место в составе. Мы выходим и стараемся доказать все себе, тренеру и трибунам. Гладышев сделал дубль? Он молодец! Поздравляю его с первым дублем в карьере. Он почему-то не очень радовался. Не знаю, почему.
— Ты в этом году планируешь до конца бороться в «Динамо» за место в составе?
— Да, конечно.
— Как-то себе объяснял, почему стал играть меньше? Связано ли это со сменой тренера?
— Возможно и это. Я тоже не могу этого изменить.
19-летний россиянин отметился забитыми мячами в ворота «Химок» на 87-й и 89-й минуте.
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования