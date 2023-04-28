Тюкавин пожелал терпения болельщикам «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о праздновании столетия клуба.

— На матче с «Факелом» клуб отпразднует свое столетие вместе с болельщиками. Чувствуете особую ответственность перед этой встречей?

— У клуба большой юбилей, и, конечно, мы чувствуем ответственность. Это хорошая дата, и хочется подарить праздник всем болельщикам и самим себе. Хотел бы выразить им отдельную благодарность за то, что всегда переживают и поддерживают нас.

— Что бы сейчас им пожелали?

— Самое главное, чего я бы сейчас пожелал, — это терпение. Прекрасно понимаю, что все мечтают о трофеях. Мы идем к этому, стараемся. Очень обидно, что не получилось этого сделать в юбилейный год. Надеюсь, что это случится в скором времени. Также желаю всем здоровья, это самое важное. Спасибо, что приходите на трибуны и поддерживаете нас. Нам очень сильно помогает, когда вас много, — приводит слова Тюкавина официальный сайт «Динамо».

Праздничные мероприятия в честь столетия «Динамо» пройдут на матче 25-го тура РПЛ против «Факела». Игра состоится в пятницу, 28 апреля. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.