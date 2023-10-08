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Сегодня, 19:26

Тюкавин о Захаряне: «Желаю ему здоровья, он будет только сильнее»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре бывшего одноклубника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

20-летний Захарян перешел из московского клуба в испанскую команду в августе 2023 года. В сентябре футболист пропустил три матча команды в чемпионате Испании из-за коронавируса.

В воскресенье, 8 октября хавбек вышел на замену в игре 9-го тура ла лиги против «Атлетико» (1:2), провел на поле 32 минуты и не отличился результативными действиями.

«Жаль, что он заболел сразу, как только выздоровел. Желаю ему здоровья, он будет только сильнее. Обучение английскому с Захаряном? Закончилось. Что-то поделали, позанимались. Хватило этого. Арсен, вроде, начал учить испанский», — сказал Тюкавин.

Арсен Захарян принял участие в четырех матчах «Реал Сосьедад» и не отличился результативными действиями.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Константин Тюкавин
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