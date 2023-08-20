Тюкавин приехал на матч «Спартак» — «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин посетит матч «Спартак» — «Зенит» в 5-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Тюкавин все еще не продлил контракт с «Динамо». Действующее соглашение 21-летнего форварда с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2024 года.

Ранее агент футболиста Алексей Сафонов отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к нападающему.