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Тюкавин приехал с командой на матч против «Химок»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин приехал с командой на матч 13-го тура РПЛ против «Химок». В игре с «Рубином» (4:0) Тюкавин, уходя на замену, заметно прихрамывал.

В текущем сезоне на его счету 5 мячей и 2 голевые передачи в 12 матчах.

24 октября главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщал, что форвард не сможет сыграть против «Химок». Агент нападающего же рассказал «РБ Спорт», что футболист готов выйти с первых минут.

Матч между «Динамо» и «Химками» пройдет на «Арене Химки». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Константин Тюкавин

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