Тюкавин продлит контракт с «Динамо» до 2028 года

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин продлит контракт с клубом, утверждает «РБ Спорт».

По данным источника, новое соглашение с 21-летним форвардом будет действовать до конца июня 2028 года.

Нынешний контракт Тюкавина рассчитан до конца июня 2024 года, в нем есть пункт об автоматическом продлении еще на год при достижении определенного количества минут на поле.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», в сезоне-2023/24 футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.