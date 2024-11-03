Тюкавин прокомментировал интерес со стороны «Зенита»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал интерес со стороны «Зенита».

— Твой агент Алексей Сафонов говорил, что «Зенит» давал 18 миллионов за трансфер, но вы не хотели уходить.

— А что тут сказать?

— «Зенит» вообще не привлекает сейчас?

— Нет, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

«Зенит» занимает второе место в таблице чемпионата России после 14 матчей, «Динамо» находится на четвертой строчке.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи