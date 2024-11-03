Сегодня, 08:22
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал интерес со стороны «Зенита».
— Твой агент Алексей Сафонов говорил, что «Зенит» давал 18 миллионов за трансфер, но вы не хотели уходить.
— А что тут сказать?
— «Зенит» вообще не привлекает сейчас?
— Нет, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».
«Зенит» занимает второе место в таблице чемпионата России после 14 матчей, «Динамо» находится на четвертой строчке.
В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи