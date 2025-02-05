Тюкавин — о трансферах «Зенита» и «Спартака»: «Динамо», видимо, не надо усиляться. Мы и так сильные»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о трансферах конкурентов в зимнее трансферное окно.

— Как ты смотришь на усиление «Зенита» и «Спартака» этой зимой?

— Молодцы, что усиливаются. «Динамо», видимо, не надо усиляться, мы и так сильные.

«Зенит» зимой официально подписал полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике. Кроме того, в клуб из Санкт-Петербурга могут перейти хавбек «Браги» Родриго Саласар и защитник «Фламенго» Уэсли.

В «Спартак» перешел голкипер ЦСКА Илья Помазун. Кроме того, сообщалось, что красно-белые ведут переговоры по трансферу Ивана Илича («Торино»), Пабло Солари («Ривер Плейт») и Леви Гарсии (АЕК).