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Сегодня, 16:14

Тюкавин: «В матче со «Спартаком» в раздевалке Личка сломал стол»

Камила Абдурахманова
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился моментом из прошлого сезона, когда главный тренер бело-голубых Марцел Личка не сдержал эмоций в перерыве матча со «Спартаком».

«В матче со «Спартаком» на их поле — в раздевалке Марцел сломал стол, это было в прошлом сезоне. В перерыве он злился, ударил по столу и сломал его. И макет на разборе одной из игр сломал. Когда он кипит, может такое произойти», — сообщил Тюкавин «РБ Спорт».

После 17-го тура «Динамо» находится на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ с 32 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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