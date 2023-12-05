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Сегодня, 12:06

Тюкавин рассказал, если у него образцы для подражания на поле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, если у него образцы для подражания на поле.

«Кто образец для меня в России? Образец для меня — Тюкавин. Из иностранцев? Особо не слежу за конкретными иностранным футболистом. В детстве и даже сейчас нравится Криштиану Роналду, но он уже заканчивает карьеру, поэтому не слежу за его игрой так, как раньше», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее португалец играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». В текущем сезоне 38-летний форвард забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 20 матчах за саудовский клуб.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601903-tyukavin-nravitsya-krishtianu-ronaldu-no-uzhe-ne-slezhu-za-yego-igroy-tak-kak-ranshe
Криштиану Роналду
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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