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Сегодня, 17:18

Тюкавин: «Тренер объясняет, почему я получаю мало времени? Нет. Любой футболист будет недоволен»

Тюкавин рассказал, как относится к небольшому количеству игрового времени в «Динамо»
Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу команды в матче 15-го тура РПЛ с «Химками» (6:1).

— Команда поднялась на третье место.

— Нормально.

— Матчи с «Локомотивом» и «Химками» — показатель?

— Мы пытаемся находить связи между собой. Все потихоньку налаживается. Набираем форму. В чем причина? Не могу ответить. Наверное, надо было нам больше времени дать на нахождение связи.

— Как реагировал на отсутствие практики?

— Никак не реагировал. Просто тренировался. Я был злым, и сейчас злой. Нужно тренироваться, доказывать. Тренер объясняет, почему я получаю мало времени? Нет. Любой футболист будет недоволен, когда он играет по 10-15 минут.

— В чем прибавить, чтобы играть в основе?

— Больше работать, доказывать, тренироваться. Вот и все.

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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