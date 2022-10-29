Тюкавин: «Тренер объясняет, почему я получаю мало времени? Нет. Любой футболист будет недоволен»

Сегодня, 17:18
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу команды в матче 15-го тура РПЛ с «Химками» (6:1).
— Команда поднялась на третье место.
— Нормально.
— Матчи с «Локомотивом» и «Химками» — показатель?
— Мы пытаемся находить связи между собой. Все потихоньку налаживается. Набираем форму. В чем причина? Не могу ответить. Наверное, надо было нам больше времени дать на нахождение связи.
— Как реагировал на отсутствие практики?
— Никак не реагировал. Просто тренировался. Я был злым, и сейчас злой. Нужно тренироваться, доказывать. Тренер объясняет, почему я получаю мало времени? Нет. Любой футболист будет недоволен, когда он играет по 10-15 минут.
— В чем прибавить, чтобы играть в основе?
— Больше работать, доказывать, тренироваться. Вот и все.
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.
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