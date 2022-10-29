Тюкавин: «Тренер объясняет, почему я получаю мало времени? Нет. Любой футболист будет недоволен»

Тюкавин рассказал, как относится к небольшому количеству игрового времени в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу команды в матче 15-го тура РПЛ с «Химками» (6:1).

— Команда поднялась на третье место.

— Нормально.

— Матчи с «Локомотивом» и «Химками» — показатель?

— Мы пытаемся находить связи между собой. Все потихоньку налаживается. Набираем форму. В чем причина? Не могу ответить. Наверное, надо было нам больше времени дать на нахождение связи.

— Как реагировал на отсутствие практики?

— Никак не реагировал. Просто тренировался. Я был злым, и сейчас злой. Нужно тренироваться, доказывать. Тренер объясняет, почему я получаю мало времени? Нет. Любой футболист будет недоволен, когда он играет по 10-15 минут.

— В чем прибавить, чтобы играть в основе?

— Больше работать, доказывать, тренироваться. Вот и все.

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.