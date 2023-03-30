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Тюкавин: «У Захаряна еще есть все шансы заиграть в «Челси»

Мария Гусева
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как его одноклубники отреагировали на возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».

«К информации о Захе и «Челси», мы в команде относились с юмором, — цитирует Sport24 Тюкавина. — Говорили ему: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? Тут сиди!». На самом деле, верю, что все могло получиться. Просто возник вопрос с оплатой трансфера, насколько понимаю. Но у него еще есть все шансы заиграть там».

В текущем сезоне РПЛ 19-летний Захарян провел в составе «Динамо» 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Константин Тюкавин
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