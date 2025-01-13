Тюкавин рассказал, как встретил в отпуске Модрича

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин встретил шестикратного победителя Лиги чемпионов полузащитника «Реала» Луку Модрича случайно во время отпуска, после чего попросил сфотографироваться.

«Отлично провел отпуск, отдохнул с женой и ребенком, все хорошо, — приводит ТАСС слова Тюкавина. — В первый раз был в Италии и в горах, все понравилось, я доволен. Мы играли в теннис с папой, рядом тренировались [Янник] Синнер, [Карен] Хачанов, [Андрей] Рублев. Приятно было наблюдать, был момент, получилось сфоткаться с Синнером. Сейчас одним из любимых теннисистов является Синнер, такой молодой, хорошие подачи, смотрел матчи. Уже начался Открытый чемпионат Австралии, будем следить. Еще встретил Луку Модрича, шли из ресторана, смотрю, он идет. Ничего не обсуждали. Подумал, что нужно сфоткаться, сфотографировались, разошлись. Я не говорил, что являюсь игроком «Динамо», он это и так знает, шучу, конечно. Просто сфотографировались, разошлись».

«Динамо» с 35 очками завершило первую часть сезона РПЛ на четвертом месте.