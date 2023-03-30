Тюкавин рассказал о характере Сандро Шварца

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о характере бывшего главного тренера московской команды Сандро Шварца.

«Самый жесткий разгром от Шварца был после вылета из Кубка от «Крыльев». Бутылки летали и в перерыве, и после игры. Страшновато. Еще у Сандро было две любимые песни — «Горький вкус твоей любви» и Bella Ciao. Вторая играла после каждой победы — вся раздевалка пела», — приводит слова Шварца Sport24.

Шварц тренировал «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года.