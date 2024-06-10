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Сегодня, 04:52

Тюкавин: «После поражения от «Краснодара» отходил два дня»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился мнением о состоянии после заключительного тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Тяжело себя было заставить тренироваться в эти пять дней после игры в Краснодаре, — приводит слова Тюкавина «Известия». — Но главное, что мы собрались и хорошо сыграли. Порадовали наших болельщиков.

— Сколько дней отходили от того поражения в последнем туре РПЛ?

— Ну это все еще держится в голове. А так, чтобы именно отходил, — наверное, дня два.

В заключительном туре «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и заняло третье место в чемпионате России.

Источник: https://iz.ru/1710106/aleksei-fomin/ot-matcha-s-krasnodarom-otkhodil-dva-dnia
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Константин Тюкавин
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