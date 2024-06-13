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Тюкавин объяснил, в чем стал сильнее за сезон-2023/24: «Прибавил физически. Весь сезон себя отлично чувствовал»

Александр Кружков
Обозреватель
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, в чем он стал лучше за сезон-2023/24.

— По собственным ощущениям — в чем вы сегодня сильнее, чем год назад?

— Я прибавил физически. Весь сезон отлично себя чувствовал.

— Лучше, чем в прошлом?

— Да. Раньше были сплошные качели — то я в основе, то выхожу на замену. Когда стабильной практики нет, это влияет и на «физику», и на игровой тонус. Присутствует нервозность. А сейчас стало больше уверенности. Все-таки первый полноценный сезон, сыгранный от и до!

— Еще в чем прибавили?

— В реализации моментов. Наверное, поэтому и забил 15 мячей. С удовольствием остаюсь после тренировки минут на пятнадцать. Мне это действительно в радость, люблю побить по воротам. Когда главным был Сандро Шварц, со мной много работал индивидуально Андрей Воронин.

— Над чем конкретно?

— Над открываниями, завершением атак. Теперь остаюсь с Роланом Гусевым, который любит навешивать с фланга в штрафную, и Марио Личкой, братом Марцела. Отрабатываю удары с разной дистанции. Но в основном из пределов штрафной, потому что там и в игре провожу больше времени.

Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.

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Константин Тюкавин
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