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Сегодня, 16:41

Тюкавин считает, что способен бороться с Глушенковым за награду лучшему игроку сезона

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что способен вновь бороться за титул лучшего игрока сезона РПЛ.
«Борьба между мной и Глушенковым? Если он продолжит так же играть до 30-го тура, то, безусловно, он заберет награду лучшему игроку сезона. Максим сейчас главный кандидат на MVP РПЛ. Но я чувствую в себе силы составить конкуренцию Глушенкову. Постараюсь приложить для этого максимум усилий. Но пока сами видите — 1 гол в 4 матчах», — цитирует Тюкавина Sport24.

По итогам сезона-2023/24 22-летний форвард получил награду лучшему игроку сезона, забив 15 голов и отдав 9 голевых передач. На счету 25-летнего Глушенкова 9 голов и 1 голевая передача в 6 матчах нового сезона.

Источник: Sport24
Константин Тюкавин
РПЛ
Максим Глушенков
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