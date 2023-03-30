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Сегодня, 13:01

Тюкавин считает Кокорина лучшим нападающим в истории РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин назвал экс-нападающего бело-голубых Александра Кокорина лучшим в своем амплуа за всю историю РПЛ.

— Кто для тебя топ-1 из нападающих за всю историю РПЛ?

— Саша Кокорин.

— Тебе, кстати, ни разу не говорили, что ты выбрал себе не того кумира?

— Большинство. Но кто так говорит, судит о поступках Саши за футбольным полем. А так как он выглядел в матчах... Я смотрел только на это. Есть чему поучиться, — приводит слова Тюкавина Sport24.

Кокорин с лета прошлого года на правах аренды выступает за кипрский «Арис». В текущем сезоне он провел 23 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. 32-летний россиянин продолжает принадлежать «Фиорентине».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-30-tyukavin-nazval-kokorina-luchshim-napadayushchim-v-istorii-rpl-u-nego-yest-chemu-pouchitsya
Александр Кокорин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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