Тюкавин считает Кокорина лучшим нападающим в истории РПЛ

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин назвал экс-нападающего бело-голубых Александра Кокорина лучшим в своем амплуа за всю историю РПЛ.

— Кто для тебя топ-1 из нападающих за всю историю РПЛ?

— Саша Кокорин.

— Тебе, кстати, ни разу не говорили, что ты выбрал себе не того кумира?

— Большинство. Но кто так говорит, судит о поступках Саши за футбольным полем. А так как он выглядел в матчах... Я смотрел только на это. Есть чему поучиться, — приводит слова Тюкавина Sport24.

Кокорин с лета прошлого года на правах аренды выступает за кипрский «Арис». В текущем сезоне он провел 23 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. 32-летний россиянин продолжает принадлежать «Фиорентине».