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Сегодня, 07:50

Тюкавин, Сергеев и Кривцов стали финальными претендентами на премию «Джентльмен года» — 2024

Алина Савинова
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Стала известна финальная тройка претендентов премии «Футбольный Джентльмен года» — 2024.

В шорт-лист премии вошли форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, которые победили в народном голосовании, проходившем на сайте «КП».

26 процентов голосов болельщики отдали Кривцову, 19 процентов получил Тюкавин, 17 процентов — Сергеев. В середине ноября специальное жюри, в которое входят прославленные тренеры и авторитетные эксперты, определит, кто из игроков получит приз.

Премия «Джентльмена года» вручается с 1994 года. Она носит имя легенды «Спартака» Федора Черенкова.

Источник: КП Спорт
Иван Сергеев
Константин Тюкавин
Футбол
Никита Кривцов

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