Тюкавин — Максименко о Соболеве: «Ну что, ушел этот фраер ваш, 7-й номер?»

На YouTube-канале московского «Динамо» опубликован фрагмент диалога между нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным и вратарем «Спартака» Александром Максименко после товарищеского матча (1:1, пенальти — 5:4).

Во время общения с фанатами форвард «Динамо» в шутку поинтересовался о будущем нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Ну что, ушел от вас этот фраер, 7-й номер?» — спросил Тюкавин.

Диалог между игроками прервал главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

9 июля, появилась информация, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом». На следующий день Legalbet сообщил, что трансфер нападающего «Спартака» в клуб из Санкт-Петербурга сорвался.