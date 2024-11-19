Тюкавин стал обладателем премии «Джентльмен года»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин признан футбольным «Джентльменом 2024 года».

«Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу. Постараюсь оправдать доверие и впредь быть джентльменом как на поле, так и за его пределами», — прокомментировал «КП» победу Тюкавин.

«Комсомольская правда» присуждает пермию «Джентльмен года» российским игрокам, выступающим в российских клубах, за показанные результаты на поле и достойное поведение вне его.

Ранее награду получали Андрей Тихонов, Сергей Семак, Дмитрий Аленичев, Роман Зобнин, Игорь Семшов, Дмитрий Булыкин, Игорь Акинфеев и другие звезды российского футбола.