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Сегодня, 18:24

Тюкавин в одном голе от рекорда «Динамо» в XXI веке

Кирилл Бурдаков
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отличился голом в матче против «Оренбурга» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

В нынешнем чемпионате Тюкавин отличился уже 12 раз — это один из лучших результатов для динамовских бомбардиров в XXI веке. На этой отметке ранее останавливались Александр Кержаков и Константин Игорь Семшов, на гол больше забили рекордсмены века — Дерлей и Кевин Кураньи. В 1990-х бело-голубые выступали порезультативнее: Игорь Симутенков в лучшем сезоне записал на свой счет 21 гол, Дмитрий Черышев и Олег Терехин — по 17.

Все динамовцы, забивавшие больше девяти голов за чемпионат в XXI веке:

Сезон

Игрок

Гражданство

Матчи

Голы

2005

Дерлей

Бразилия

23

13

2011/12

Кевин Кураньи

Германия

41

13

2009

Александр Кержаков

Россия

24

12

2023/24

Константин Тюкавин

Россия

25

12

2011/12

Игорь Семшов

Россия

37

12

2011/12

Андрей Воронин

Украина

37

11

2001

Антон Хазов

Россия

16

10

2012/13

Александр Кокорин

Россия

22

10

2013/14

Александр Кокорин

Россия

22

10

2014/15

Кевин Кураньи

Германия

24

10

2022/23

Федор Смолов

Россия

24

10

2012/13

Кевин Кураньи

Германия

27

10

2021/22

Даниил Фомин

Россия

29

10
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Константин Тюкавин
2
0
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