Тюкавин в одном голе от рекорда «Динамо» в XXI веке

Сегодня, 18:24
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отличился голом в матче против «Оренбурга» (2:1) в 21-м туре РПЛ.
В нынешнем чемпионате Тюкавин отличился уже 12 раз — это один из лучших результатов для динамовских бомбардиров в XXI веке. На этой отметке ранее останавливались Александр Кержаков и Константин Игорь Семшов, на гол больше забили рекордсмены века — Дерлей и Кевин Кураньи. В 1990-х бело-голубые выступали порезультативнее: Игорь Симутенков в лучшем сезоне записал на свой счет 21 гол, Дмитрий Черышев и Олег Терехин — по 17.
Все динамовцы, забивавшие больше девяти голов за чемпионат в XXI веке:
|
Сезон
|
Игрок
|
Гражданство
|
Матчи
|
Голы
|
2005
|
Дерлей
|
Бразилия
|
23
|
13
|
2011/12
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
41
|
13
|
2009
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
24
|
12
|
2023/24
|
Константин Тюкавин
|
Россия
|
25
|
12
|
2011/12
|
Игорь Семшов
|
Россия
|
37
|
12
|
2011/12
|
Андрей Воронин
|
Украина
|
37
|
11
|
2001
|
Антон Хазов
|
Россия
|
16
|
10
|
2012/13
|
Александр Кокорин
|
Россия
|
22
|
10
|
2013/14
|
Александр Кокорин
|
Россия
|
22
|
10
|
2014/15
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
24
|
10
|
2022/23
|
Федор Смолов
|
Россия
|
24
|
10
|
2012/13
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
27
|
10
|
2021/22
|
Даниил Фомин
|
Россия
|
29
|
10