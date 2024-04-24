Тюкавин вышел на седьмое место по голам в истории «Динамо» в чемпионатах России

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отличился голом в матче против «Оренбурга» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

22-летний Тюкавин — седьмой бомбардир «Динамо» в чемпионатах России. В матче против «Оренбурга» форвард забил свой 30-й гол и обошел Андрея Кобелева. Неподалеку от Константина располагаются Игорь Семшов и Дмитрий Черышев, а вот до рекордсмена — Олега Терехина — аж 37 голов.

Лучшие бомбардиры «Динамо» в чемпионатах России: