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Сегодня, 18:30

Тюкавин вышел на седьмое место по голам в истории «Динамо» в чемпионатах России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отличился голом в матче против «Оренбурга» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

22-летний Тюкавин — седьмой бомбардир «Динамо» в чемпионатах России. В матче против «Оренбурга» форвард забил свой 30-й гол и обошел Андрея Кобелева. Неподалеку от Константина располагаются Игорь Семшов и Дмитрий Черышев, а вот до рекордсмена — Олега Терехина — аж 37 голов.

Лучшие бомбардиры «Динамо» в чемпионатах России:

Игрок

Гражданство

Годы в команде

Матчи

Голы

Олег Терехин

Россия

1995-1999

146

67

Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

Игорь Симутенков

Россия

1992-1994

85

41

Александр Кокорин

Россия

2008-2015

171

41

Дмитрий Черышев

Россия

1993-1996

104

37

Игорь Семшов

Россия

2006-2008, 2010-2013

167

36

Константин Тюкавин

Россия

2020-н.в.

98

30

Андрей Кобелев

Россия

1992, 1995-1998, 2002

128

29

Дмитрий Булыкин

Россия

2001-2006

119

26

Максим Ромащенков

Белоруссия

1997-2000, 2004-2006

124

24

Андрей Воронин

Украина

2010-2012, 2013-2014

80

22

Даниил Фомин

Россия

2020-н.в.

106

22

Федор Смолов

Россия

2007-2014, 2022-н.в.

119

22

Ролан Гусев

Россия

1996-2001

127

22

Дерлей

Бразилия

2005-2006

41

20
Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Константин Тюкавин
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