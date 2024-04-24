Тюкавин вышел на седьмое место по голам в истории «Динамо» в чемпионатах России

Сегодня, 18:30
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отличился голом в матче против «Оренбурга» (2:1) в 21-м туре РПЛ.
22-летний Тюкавин — седьмой бомбардир «Динамо» в чемпионатах России. В матче против «Оренбурга» форвард забил свой 30-й гол и обошел Андрея Кобелева. Неподалеку от Константина располагаются Игорь Семшов и Дмитрий Черышев, а вот до рекордсмена — Олега Терехина — аж 37 голов.
Лучшие бомбардиры «Динамо» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Гражданство
|
Годы в команде
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Терехин
|
Россия
|
1995-1999
|
146
|
67
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
Игорь Симутенков
|
Россия
|
1992-1994
|
85
|
41
|
Александр Кокорин
|
Россия
|
2008-2015
|
171
|
41
|
Дмитрий Черышев
|
Россия
|
1993-1996
|
104
|
37
|
Игорь Семшов
|
Россия
|
2006-2008, 2010-2013
|
167
|
36
|
Константин Тюкавин
|
Россия
|
2020-н.в.
|
98
|
30
|
Андрей Кобелев
|
Россия
|
1992, 1995-1998, 2002
|
128
|
29
|
Дмитрий Булыкин
|
Россия
|
2001-2006
|
119
|
26
|
Максим Ромащенков
|
Белоруссия
|
1997-2000, 2004-2006
|
124
|
24
|
Андрей Воронин
|
Украина
|
2010-2012, 2013-2014
|
80
|
22
|
Даниил Фомин
|
Россия
|
2020-н.в.
|
106
|
22
|
Федор Смолов
|
Россия
|
2007-2014, 2022-н.в.
|
119
|
22
|
Ролан Гусев
|
Россия
|
1996-2001
|
127
|
22
|
Дерлей
|
Бразилия
|
2005-2006
|
41
|
20