Тюкавин — о голе Скопинцева в ворота «Рубина»: «Великолепный! Попал наконец со своей правой коряги»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал ничью в матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).

«Ничего страшного не произошло. Главное, что не проиграли. В первом тайме сыграли неважно, в перерыве нас встряхнул тренер. На второй тайм мы вышли уже с другим настроем», — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

Также он поделился мнением о голе защитника команды Дмитрия Скопинцева во втором тайме.

«Великолепный гол! Дима — молодец. Попал наконец со своей правой коряги. Жаль, это не помогло нам победить», — добавил футболист.

После этой встречи «Динамо» расположилось на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Рубин» с 6 очками занимает 13-е место. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 3 сентября. Казанская команда днем ранее отправится в гости к «Пари НН».