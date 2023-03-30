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Сегодня, 17:25

Тюкавин — о результатах «Динамо»: «Готовы биться за тройку»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о будущем команды в текущем сезоне.

«Хорошо поработали на сборах, и это дает результат — три победы в четырех последних матчах. Плюс «Зенит» в Кубке прошли. Успех придает уверенности, у «Динамо» все будет хорошо. Сравнивать сегодняшнюю нашу команду и команду Шварца, как это часто пытаются делать, некорректно. Готовы и будем биться за тройку», — приводит слова Тюкавина Sport24.

«Динамо» располагается на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков за 20 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-30-tyukavin-o-rezultatakh-dinamo-gotovy-bitsya-za-troyku-sravnivat-s-komandoy-shvartsa-nekorrektno
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
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