Тюкавин — о результатах «Динамо»: «Готовы биться за тройку»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о будущем команды в текущем сезоне.

«Хорошо поработали на сборах, и это дает результат — три победы в четырех последних матчах. Плюс «Зенит» в Кубке прошли. Успех придает уверенности, у «Динамо» все будет хорошо. Сравнивать сегодняшнюю нашу команду и команду Шварца, как это часто пытаются делать, некорректно. Готовы и будем биться за тройку», — приводит слова Тюкавина Sport24.

«Динамо» располагается на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков за 20 матчей.