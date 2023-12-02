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Сегодня, 11:10

Тюкавин высказался о слухах про свой возможных уход в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о слухах про свой возможных уход в «Зенит».

«у меня был момент, когда я не забивал, и Аршавин как раз в это время приехал. И Марцел Личка пошутил, что «тебя «Зенит» даже за миллион не заберет». И Андрей Сергеевич ответил — типа, он уже наш. У меня было два предложения? Не знаю. Я не слышал о таком», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-tyukavin-lichka-pri-arshavine-poshutil-chto-menya-zenit-dazhe-za-million-ne-zaberet/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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