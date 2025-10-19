Тюкавин забил 50 голов за «Динамо» и сравнялся с достижением Кокорина

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отметился голом в матче против «Ахмата» (2:2) в 12-м туре РПЛ.

23-летний форвард сравнял счет в концовке и спас бело-голубых от поражения. Гол стал для Тюкавина 50-м в составе «Динамо». По этому показателю он сравнялся с бывшим нападающим команды Александром Кокориным.

«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.