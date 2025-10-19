Видео
19 октября, 23:35

Тюкавин забил 50 голов за «Динамо» и сравнялся с достижением Кокорина

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отметился голом в матче против «Ахмата» (2:2) в 12-м туре РПЛ.

23-летний форвард сравнял счет в концовке и спас бело-голубых от поражения. Гол стал для Тюкавина 50-м в составе «Динамо». По этому показателю он сравнялся с бывшим нападающим команды Александром Кокориным.

«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.

4

  • Александр Солодовников

    В Зените дураки рулят такого нападающего на Соболева променяли ... глупость редкая.... А из Крыльев ему только в ЦСКА уходить надо было...

    20.10.2025

  • hamal

    После ухода из Зенита для него любая команда будет Той

    20.10.2025

  • Александр Солодовников

    Он Сергееву должен проставиться , любой другой нападающий из РПЛ тупо бил бы по воротам, а Сергеев умный и не жадный только выбрал не ту команду....

    20.10.2025

  • ONIKAN2013

    Только в Кофеманию не ходи, за другими "достижениями".

    20.10.2025

    Александр Кокорин
    Константин Тюкавин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
