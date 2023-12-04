Тюкавин заявил, что ему не приятно видеть свою детскую фотографию в футболке «Спартака»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как относится к упоминаниям его детского фото в форме «Спартака».

«Храню ли я ту футболку «Спартака»? Видимо, она хранится у вас. Даже на днях видел пару постов в соцсетях с этой фотографией, и не понимаю, для чего это все делается. Знаете, что я динамовец, но нашли это фото из детства и прикопались. Мне не очень приятно видеть его», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Ранее в социальных сетях появилась фотография маленького Тюкавина в футболке «Спартака».

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года. Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с бело-голубыми не будет опции выкупа для российских клубов.