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Сегодня, 13:00

Тюкавин заявил, что ему стало сложнее играть против защитников в РПЛ

Диана Андрющенко
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Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин заявил о том, что ему стало сложнее играть в РПЛ, а соперники стали лучше готовиться к играм с московским «Динамо».

«В каких-то играх, есть ощущение, что стало сложнее. Но я не думаю, что другие команды сидят и на теории изучают только мою игру. Придумать что-то новое можно, но надо же это шлифовать на тренировках. Внимательно смотреть за тем, получается или нет. Думаю, у меня хорошо выходит и то, что уже есть», — цитирует Тюкавина «КП Спорт».

22-летний Тюкавин в нынешнем сезоне РПЛ забил пять голов и является лучшим бомбардиром «Динамо» наравне с Муми Нгамале.

Источник: «КП Спорт»
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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