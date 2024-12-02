Тюкавин заявил, что ему стало сложнее играть против защитников в РПЛ

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин заявил о том, что ему стало сложнее играть в РПЛ, а соперники стали лучше готовиться к играм с московским «Динамо».

«В каких-то играх, есть ощущение, что стало сложнее. Но я не думаю, что другие команды сидят и на теории изучают только мою игру. Придумать что-то новое можно, но надо же это шлифовать на тренировках. Внимательно смотреть за тем, получается или нет. Думаю, у меня хорошо выходит и то, что уже есть», — цитирует Тюкавина «КП Спорт».

22-летний Тюкавин в нынешнем сезоне РПЛ забил пять голов и является лучшим бомбардиром «Динамо» наравне с Муми Нгамале.