Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:50

Тюкавин заявил, что хочет обогнать Шунина по количеству матчей за «Динамо»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не исключил, что может надолго задержаться в московском клубе.

— Вы говорили о мечте сыграть в Европе. Но как вы смотрите на путь, при котором станете легендой клуба, играя в РПЛ?

— Можно сказать, я хочу это сделать. Обогнать Шунина по количеству матчей, и войти в топ по голам за «Динамо». У меня для этого все есть — и время, и возможности, — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

— То есть отъезд в Европу — не самоцель?

— Такого, что я рвусь, думаю каждый день об этом — такого нет. Буду хорошо играть — будут поступать предложения, буду об этом думать. А сейчас зачем об этом думать, пока нет такого интереса? Когда будет бумага, и свяжутся с агентом или клубом, поверю.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года. Всего футболист провел 112 матчей за основную команду бело-голубых, в которых отметился 31 голом и 21 результативными передачами. На счету 36-летнего Антона Шунина 358 игр в составе «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-tyukavin-hochu-obognat-shunina-po-kolichestvu-matchej-za-dinamo/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Крамник обвинил американского гроссмейстера Накамуру в читерстве
Три полицейских пострадали в Бирмингеме от действий польских фанатов
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов
Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
ЦСКА — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Деменко считает, что «Ахмат» не нужно настраивать на матч со «Спартаком»
Судью Буланова «прикрепили» к «Факелу» и «Балтике»
Тихонов ждет уверенную победу «Пари НН» над «Уралом»
«Факел» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ
Сегодня судья Турбин войдет в историю. У него сотый матч в чемпионате России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Тюкавина: «Сумма отступных в 20 миллионов евро для европейских клубов близка к реальности»

Агент Радмановаца заявил, что у игрока есть предложения из Турции