Тюкавин: «Захарян говорил, что меня не хватает. В любой топ-чемпионат хотелось бы уехать»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о мечте попробовать свои силы в чемпионатах Европы.

«В любой топ-чемпионат хотелось бы уехать. Захарян шутил и говорил, что не хватает меня. Приятно, что мы на связи, не забываем друг друга. Переписываемся почти каждый день. Топ-клуб? Для меня это «Динамо». А вообще, «Реал Сосьедад» — топ-клуб, раз туда Заха переехал», — сказал Тюкавин.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.